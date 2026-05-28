28 травня 2026, 21:33
У США розкрили справжню причину погроз Лаврова бити по Києву
У Конгресі обіцяють, що ефект від погроз москви буде прямо протилежним очікуваному.
Погрози Сергія Лаврова на адресу іноземних дипломатів у Києві свідчать про повну безвихідь росії на фронті.
 
Про це заявив конгресмен США Джим Хаймс на брифінгу у Києві.
 
Член Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Джим Хаймс заявив, що погрози Лаврова означають три речі. Перша – це ознака повної безвиході, адже вперше за тривалий час росія втрачає позиції в Україні за загальними показниками.
 
"російському народу варто подивитися на те, яку жертву від них вимагають принести у вигляді власної крові, власних синів заради цього божевільного диктатора, який втрачає позиції в Україні", – сказав Хаймс.
 
Він додав, що в найближчі місяці українські військові продовжать відвойовувати території, і це обійдеться росії в колосальну ціну. Друге, на думку конгресмена, – це визнання мислення людини, якій комфортно вчиняти воєнні злочини. Він наголосив, що погрози цивільному населенню та дипломатам свідчать про те, наскільки легко росія обирає цілями лікарні, пологові будинки та неурядові організації, що доставляють допомогу громадам уздовж лінії фронту.
 
Третій ефект, за словами Хаймса, буде прямо протилежним до очікуваного москвою. Конгресмен заявив, що вже планує наступну поїздку до Києва, а до Вашингтона повернеться разом із сенатором, щоб домогтися виділення додаткових ресурсів для України.
 
"Усе, що уособлює Сергій Лавров, – це саме те, проти чого має боротися вільний народ", – підсумував він.

 

