МЗС Албанії знову викликало російського посла
28 травня 2026, 20:35
Дипломату повідомили, що "єдиний шлях вперед – це припинити війну".
Очільник Міністерства закордонних справ Албанії Феріт Ходжа розкритикував росію за залякування дипломатів та погрози посилити удари по Україні і повідомив, що Тирана викликала посла рф.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Албанія вважає абсолютно неприйнятною заяву росії, яка закликає дипломатичний персонал та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів. Погрози посольствам – це не дипломатія; це залякування. Це чергове порушення міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – написав Ходжа.
Він також зазначив, що посольство Албанії залишається в Києві.
"Ми твердо стоїмо з Україною. І нас не залякають", – наголосив посол.
Ходжа також розповів, що МЗС викликало російського посла, якому було заявлено, що "єдиний шлях вперед – це справжні мирні переговори".
"Єдиний шлях вперед – це припинити війну, яка ніколи не повинна була починатися, та розпочати справжні, добросовісні мирні переговори. Це було чітко донесено сьогодні послу росії в Тирані", – наголосив Ходжа.