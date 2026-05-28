МЗС Албанії знову викликало російського посла

Дипломату повідомили, що "єдиний шлях вперед – це припинити війну".

Очільник Міністерства закордонних справ Албанії Феріт Ходжа розкритикував росію за залякування дипломатів та погрози посилити удари по Україні і повідомив, що Тирана викликала посла рф.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Албанія вважає абсолютно неприйнятною заяву росії, яка закликає дипломатичний персонал та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів. Погрози посольствам – це не дипломатія; це залякування. Це чергове порушення міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – написав Ходжа.