Російський удар пошкодив резиденцію посла Албанії у Києві
24 травня 2026, 14:45
Албанія вже відреагувала на атаку.
Під час масованої атаки армії росії на Київ у ніч на 24 травня зазначала пошкоджень резиденція посла Албанії в Україні Ернала Філо.
Про це у X повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа.
Тирана викликала дипломата рф в Албанії для пояснень. Глава МЗС Албанії засудив атаку росії по цивільних цілям в Україні. Ходжа вказав, що російський удар, який пошкодив житловий комплекс, де проживає посол, поставив під загрозу життя дипломата.
"Напад на цивільні райони чи загроза для дипломатичного персоналу є серйозною ескалацією та ще одним яскравим нагадуванням про людську ціну тривалої агресії росії", – ідеться у повідомленні.
У відомстві закликали Кремль "негайно припинити ці атаки, покласти край війні проти України, повністю дотримуватися міжнародного права та повернутися до переговорів".
Нагадаємо, що у ніч на 24 травня росія здійснила масовану атаку на Україну. Повітряні сили зафіксували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет (зокрема, і балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", якою росіяни вдарили по Білій Церкві Київської області) і 600 БПЛА різних типів. Протиповітряна оборона збила/нейтралізувала 55 ракет і 549 безпілотників. Основний напрямок атаки – Київ. Загалом під удар в столиці потрапили приблизно 50 локацій, повідомляли в МВС.