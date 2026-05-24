Російський удар пошкодив резиденцію посла Албанії у Києві

Албанія вже відреагувала на атаку.

Під час масованої атаки армії росії на Київ у ніч на 24 травня зазначала пошкоджень резиденція посла Албанії в Україні Ернала Філо.

Про це у X повідомив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа.

Тирана викликала дипломата рф в Албанії для пояснень. Глава МЗС Албанії засудив атаку росії по цивільних цілям в Україні. Ходжа вказав, що російський удар, який пошкодив житловий комплекс, де проживає посол, поставив під загрозу життя дипломата.