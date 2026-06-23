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У Києві заявили про дипломатичну роботу для зняття напруги з Польщею

23 червня 2026, 21:43
У Києві заявили про дипломатичну роботу для зняття напруги з Польщею
Речник наголосив, що Україна та Польща є союзниками, у яких є спільний ворог, рф.

Україна постійно підтримує зв'язок з Польщею дипломатичними каналами та виступає за зниження емоцій.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вас можу запевнити, що паралельно з оцією публічною стороною питання йде спокійна дипломатична робота для того, щоб все-таки, це задача дипломатії, врегулювати кризові ситуації, які є у відносинах", – заявив Тихий.

Речник наголосив, що Україна та Польща є союзниками, у яких є спільний ворог, рф. Він додав, що мова зараз йде про позицію польського президента, якого не варто ототожнювати ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства. "Ми працюємо над тим, щоб все-такі ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми за діалог, в тому числі зі складних питань історичного минулого", – додав він.

Нагадаємо, відносини Польщі та України загострилися після того, як наприкінці травня Зеленський присвоїв одному з підрозділів ССО почесне найменування "імені Героїв УПА". Після обміну заявами та відмови України змінювати назву президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла.

На тлі позбавлення Зеленського ордена міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від польської нагороди – Командорського хреста із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Наступного дня керівник ОП Кирило Буданов повідомив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", а посол України в Польщі Василь Боднар – від Кавалерського хреста.

20 червня Зеленський повідомив, що повертає орден Навроцькому поштою.

Після цього від ордена Білого Орла відмовилися другий, третій і п'ятий президенти України – Леонід КучмаВіктор Ющенко й Петро Порошенко.

ПольщаУкраїнаГеоргій ТихийКароль НавроцькийВолодимир Зеленський

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