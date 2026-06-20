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Сибіга відмовиться від польської нагороди через скандал навколо Зеленського

20 червня 2026, 08:58
Сибіга відмовиться від польської нагороди через скандал навколо Зеленського
МЗС України
Сибіга назвав дії польської сторони стратегічною помилкою.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі державну нагороду після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Про це міністр повідомив у Facebook.

Сибіга назвав дії польської сторони стратегічною помилкою, яка, за його словами, вигідна лише Москві. Він наголосив, що не бачить можливості й надалі зберігати Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею", яким його нагородили у 2022 році.

Міністр підкреслив, що Україна завжди виступала за взаємну повагу та діалог навіть у складних історичних питаннях. За його словами, протягом останніх півтора року Київ працював над врегулюванням суперечностей, відновленням пошуково-ексгумаційних робіт та співпрацею істориків двох країн.

Сибіга вважає нинішнє загострення у відносинах між Києвом і Варшавою контрпродуктивним та таким, що не відповідає союзницькому характеру відносин. Водночас він висловив сподівання, що сторони повернуться до рівноправного діалогу.

ПольщаВолодимир ЗеленськийАндрій СибігаКароль Навроцький

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