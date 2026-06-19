Польський президент позбавив Зеленського ордена Білого Орла

Навроцький пояснив це рішення історико-політичними розбіжностями.

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі.

Про це Навроцький заявив увечері 19 червня у соцмережі X (Twitter).

У майже 13-хвилинному зверненні польський лідер наголосив, що орден Білого Орла є символом найвищої довіри держави та особливої вдячності польського народу.

За словами Навроцького, рішення пов'язане з тим, що Зеленський погодив присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА".

"Такий символ вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Тому після консультацій із капітулою ордена я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла", – заявив він.

Водночас Навроцький підкреслив, що цей крок не спрямований проти українського народу та не означає зміни курсу Польщі щодо підтримки України.

Він наголосив, що росія залишається агресором, а її війна проти України становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи.

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Зеленський отримав його у квітні 2023 року від тодішнього президента Анджея Дуди за заслуги у розвитку польсько-українських відносин.