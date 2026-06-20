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Буданов слідом за Сибігою відмовився від польської нагороди

20 червня 2026, 10:33
Буданов слідом за Сибігою відмовився від польської нагороди
Джерело: tvmtm.online
Він наголосив, що жест Навроцького не про справедливість, оскільки орден Білого Орла досі має "італійський фашистський диктатор та пособник Гітлера Беніто Муссоліні".

Очільник Офісу президента та ексглава ГУР Кирило Буданов слідом за міністром закордонних справ Андрієм Сибігою відмовився від польської нагороди – Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", отриманого минулого року.

Про це він заявив у своїх соцмережах. 

"На жаль, президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Безумовно, це подарунок для московського агресора, який той обов'язково використає проти обох наших країн", – заявив Буданов.

Він наголосив, що жест Навроцького не про справедливість, оскільки орден Білого Орла досі має "італійський фашистський диктатор та пособник Гітлера Беніто Муссоліні". Буданов додав, що Україна продовжить підтримувати рівноправне партнерство, засноване на взаємоповазі, та надалі захищатиме всю Європу, зокрема Польщу. "Як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті", – підсумував він.

Своє рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла Навроцький пояснив тим, що український президент погодив присвоєння одній з частин ЗСУ почесної назви "Героїв УПА", що, за його словами, виходить далеко за межі внутрішньої політики через трагічні сторінки польсько-української історії.

Сибіга назвав це рішення "стратегічною помилкою", від якої виграє лише москва, та оголосив про намір повернути Польщі власну нагороду, отриману у 2022 році.

Водночас прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що нинішній конфлікт вигідний насамперед росії, і закликав Навроцького та Зеленського заспокоювати емоції, а не підігрівати напругу.

"Завданням президентів Зеленського та Навроцького є заспокоєння емоцій, а не розпалювання напруги. Лінія фронту пролягає в іншому місці", – написав Дональд Туск.

Дональд ТускПольщаКирило БудановАндрій СибігаКароль Навроцький

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