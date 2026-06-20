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Зеленський відправив орден Білого Орла назад Навроцькому

20 червня 2026, 17:46
Зеленський відправив орден Білого Орла назад Навроцькому
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Напередодні Навроцький позбавив Зеленського цієї найвищої держнагороди.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у суботу відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, який напередодні вирішив позбавити цієї нагороди українського лідера.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

За словами Зеленського, президент Польщі назвав орден "символом найвищої довіри Речі Посполитої" та "особливим зв'язком із Польською державою". "Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", – написав президент.

Зеленський наголосив, що Україна вдячна польському народові за підтримку у боротьбі "за нашу і вашу незалежність від росії" та залишається відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб не допускати різночитань складних сторінок минулого двох народів.

"Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, увечері 19 червня Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу до ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

ПольщаВолодимир ЗеленськийКароль Навроцький

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