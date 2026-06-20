Третій президент України Ющенко також відмовився від ордена Білого Орла

Причиною стала незгода з рішенням чинного лідера Польщі.

Третій президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського ордену Білого Орла через незгоду з рішенням Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди Володимира Зеленського.

Про це заявила речниця Ющенка Ірина Ванникова.

За її словами, ця нагорода стала знаком поваги не лише до конкретної людини, а до українського народу, "який платить надзвичайно високу ціну за свою свободу, незалежність і право жити у власній державі". "Саме тому будь-які спроби переглянути це рішення сьогодні виходять далеко за межі ставлення до одного політика. Вони неминуче зачіпають мільйони українців, які щодня боронять свою країну на фронті", – йдеться у повідомленні.

Ванникова нагадала, що Ющенко та президент Польщі Лех Качинський у 2009 році свідомо обрали шлях примирення між українцями і поляками, вшановуючи польських жертв у Гуті Пеняцькій та українських жертв у Павлокомі. "Це були непрості розмови, але вони будувалися на взаємній повазі, чесності та бажанні зрозуміти одне одного. Саме так народжувалося справжнє примирення", – пише речниця.

Вона наголосила, що ніколи не забуде першу допомогу, яку протягнула Польща на початку повномасштабного вторгнення, але зазначила, що сьогодні українські військові захищають "східний кордон усієї Європи". "Будь-які кроки, які послаблюють українсько-польську єдність, зрештою працюють лише на користь кремля", – резюмувала Ванникова.

Раніше про повернення польських нагород також оголосили глава МЗС України Андрій Сибіга, посол України в Польщі Василь Боднар та керівник Офісу президента Кирило Буданов. Сам Володимир Зеленський повідомив, що вже відправив свій Орден Білого Орла поштою президенту Польщі.

Другий президент України Леонід Кучма також заявив про відмову від Ордена Білого Орла.