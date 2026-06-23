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Україна створює кремлю чотири стратегічні проблеми – Bild

23 червня 2026, 18:44
Україна створює кремлю чотири стратегічні проблеми – Bild
з вільних джерел
Експерти вказали на чотири ключові кризи кремля.

Західні експерти називають щонайменше чотири ключові виклики для путіна, які посилюються на тлі війни проти України. Серед них – відсутність значного просування на фронті, удари по російській військовій логістиці, зростаючий тиск на окупований Крим і дедалі помітніші наслідки війни для російського суспільства.

Про це пише німецьке видання Bild.

За даними аналітиків, лінія фронту фактично застигла з кінця 2023 року, попри окремі тактичні просування російських військ. Водночас Україна продовжує системно атакувати логістичні вузли рф – склади, транспортні маршрути та паливну інфраструктуру, що ускладнює постачання армії.

Окремо експерти звертають увагу на удари по нафтопереробних заводах і паливних базах у глибокому тилу росії. За їхніми оцінками, це вже впливає не лише на військову логістику, а й на внутрішній ринок пального, зокрема в окупованому Криму та прикордонних регіонах.

Третім викликом називають посилення тиску на Крим. Українські атаки по військовій інфраструктурі та транспортних маршрутах ускладнюють забезпечення російських військ на півострові. Експерти вважають, що Крим має для кремля не лише стратегічне, а й символічне значення, тому будь-яке погіршення ситуації там має підвищений політичний ефект.

Четвертий фактор – зростаючий вплив війни на повсякденне життя росіян. Удари по інфраструктурі та економічні наслідки санкцій і військових витрат поступово роблять війну більш відчутною всередині країни, що, на думку аналітиків, може посилювати внутрішній тиск на кремль.

КримвійнаВладімір ПутіндрониКремль

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