Україна змінює динаміку далекобійної війни. Чому росії буде дедалі важче – Філліпс О'Брайен

Відомий американський історик, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса (Шотландія) Філліпс О'Брайен у тижневому огляді аналізує динаміку далекобійної війни між Україною та росією, ультиматум Зеленського Лукашенку й давню риторику Трампа про те, що путін нібито майже виграв війну в перші дні. На думку О'Брайена, Трамп навряд чи змінить цю позицію, бо надто захоплений путіним або ж путін має на нього сильний вплив.

Учора я написав колонку про те, що битви не так спричиняють події, як виявляють реальність. Перша частина доступна для всіх, тож ви можете прочитати її тут.

Цього тижня в російсько-українській війні ми побачили потужний приклад цієї концепції. Відбувся надзвичайний обмін далекобійними ударами по столицях двох сторін у цій війні. росіяни вирішили атакувати конкретну ціль у Києві, а українці зробили те саме в Москві. Це був разючий контраст, який виявив не лише те, що сторони хочуть атакувати, а й те, що вони здатні атакувати. Ці протилежні операції також показали важливі зміни з плином часу, а ще – зміни у сприйнятті.

Українська атака також породила одну зі знакових світлин цієї війни: російська зенітна ракета промахнулася повз український дрон і влучила в російський резервуар із пальним, зірвавши його кришку високо в небо.

Ці атаки, крім того, показали, куди війна може рухатися в найближчі місяці, якщо росіяни не зможуть змінити цю динаміку.

Минулого тижня було ще кілька дуже промовистих історій, і я обрав ще дві, бо вони показують, наскільки у війні справді важливе лідерство. Першою стала драматична зміна тону в обміні заявами між Україною та Білоруссю. Це було помітно, бо показало, як лідери обох країн розуміють перебіг війни.

Нарешті, і президент Макрон, і президент Трамп зробили цікаві заяви про те, як американський президент розумів цю війну. Але не покладайте надій на те, що Трамп зміниться. Він і далі відчайдушно хоче, щоб путін виглядав добре, аж до того, що переписує історію заради цього.

Далекобійне викриття

Я ніколи не був у Москві, але, на щастя, мав нагоду кілька разів побувати в Києві протягом останніх років. Для історика це було особливою втіхою, адже місто має багату історію від свого заснування в ранньому середньовіччі й до сьогодення. Серед ранніх споруд, що збереглися, особливо вирізняються два комплекси. Перший – монастир і собор Святої Софії, який домінує в центрі міста й має дивовижні ранні мозаїки. Другий – великий монастирський комплекс Києво-Печерської лаври, що лежить на берегах Дніпра за кілька миль від центру Києва.

Лавра відіграла важливу й суперечливу роль у цій війні. Коли я вперше побував там у 2023 році, вона ще наполовину перебувала під контролем сил Московського патріархату – путінського форпосту в серці Києва. Але найбільше вражала краса цього місця, і серед усіх будівель Лаври Успенський собор був найвеличнішим.

Коли цього тижня з'явилася новина про російський удар по Лаврі, я повернувся до своїх архівів і виявив, що зробив багато знімків Успенського собору – ось три з них. Важливо побачити його у всій величі.

Зверніть увагу на червону цеглу внизу – це відкрита середньовічна цегляна кладка, яка збереглася. Для свого часу це була дуже передова споруда.

Передній фасад – ви ще побачите його на кадрі з палаючим собором.

Інтер'єр дуже потішив моє серце, закохане в бароко.

росіяни могли атакувати Лавру будь-коли з 2022 року, і Успенський собор був би найлегшою ціллю в усьому комплексі – він найбільший і центральний. Але до минулого тижня вони цього не робили, можливо, усвідомлюючи, що удар по споруді такої історичної, релігійної й культурної цінності для українців не принесе росіянам жодної стратегічної вигоди, натомість несе великі ризики – ще більше розлютити українців і шокувати європейську громадську думку.

Проте минулого тижня росіяни втратили самоконтроль. Вони націлилися на Успенський собор і підпалили його.

Ось кадр, на якому він палає. Уявіть собі атаку на Вестмінстерське абатство в Лондоні або на базиліку Святого Петра в Римі.

Цей удар показав, що на цьому етапі росіянам майже нічого нового додати до свого арсеналу далекобійних засобів, окрім терору й погроз. Зіткнувшись із тривалими українськими далекобійними ударами по своїй стратегічній промисловості (про це – нижче), росіяни не могли підняти ставку стратегічно і не мають способу завдати українській економіці чи військовій машині більшої шкоди, ніж уже завдають. Усе, що вони могли зробити, аби продемонструвати свій відчай, – атакувати величну історичну пам'ятку. Послання українцям було очевидне: ми не маємо жодних стримувальних чинників і готові знищити головні осередки вашої ідентичності та історії. А отже, ми готові й до того, щоб знищити вас.

Але українці це вже знають. Вони воюють із 2022 року, усвідомлюючи, що росіяни готові їх винищити. Тож атака на цей собор лише підсилила послання, яке українці вже отримали, – просто в особливо брутальний, театральний і дурний спосіб.

Інакше кажучи, росіяни можуть робити лише те, що вже робили, – і тепер їхня ескалація обмежується ударами по м'яких цілях культурної та емоційної цінності.

За кілька днів українці відповіли, продемонструвавши, що здатні на більше, ніж могли ще кілька місяців тому. Чи була це свідома відповідь на удар по Лаврі – невідомо (я вважаю, що цю українську атаку готували вже певний час, але, можливо, її дату пересунули вперед як відповідь). Вони вдарили, мабуть, по найважливішій стратегічній та економічній цілі в Москві – великому Московському НПЗ. Цей комплекс забезпечує майже половину всіх паливних потреб Москви.

Український удар спричинив масштабну пожежу на НПЗ. Світлини палаючого заводу були не менш вражаючими, ніж фото палаючого Успенського собору, але зовсім іншими за змістом.

Небо над Москвою затягнуло темним димом, коли об'єкти НПЗ, зокрема, як повідомляють, критично важливі крекінгові установки, спалахнули й горіли з дуже високою температурою.

Для масштабу: НПЗ розташований лише приблизно за 10 миль, або 15 кілометрів, від центру Москви – ось схема BBC.

Це, мабуть, найкраще захищений нафтопереробний завод у росії – та й у світі. Концентрація систем ППО навколо Москви не має аналогів у світі після Другої світової війни. Я вже показував цю карту, коли говорив про протиповітряне прикриття параду путіна 9 травня, але її варто показати знову, щоб підкреслити, скільки саме систем ППО путін розгорнув навколо Москви. Ось карта, нещодавно оприлюднена українською військовою розвідкою.

Отже, українцям вдалося провести велику кількість дронів крізь цю завісу оборони й серйозно пошкодити одну з найважливіших економічних і стратегічних цілей у столиці росії. Це справді показово й свідчить про зміни. Така атака була б поза межами українських можливостей у 2025 році. Їхні системи ще не були достатньо відпрацьовані, вони не мали тактики нейтралізації російської ППО, і їм бракувало достатньої масовості.

Тепер вони здатні на це.

Це найважливіше "викриття" тижня і головний висновок із цих дзеркальних ударів. Ми давно знаємо, що тоді як росіяни більш ніж охоче здійснюють терористичні атаки, українці б'ють по стратегічних цілях і намагаються дотримуватися права війни (навіть коли США його ігнорують). Я писав про це ще у 2023 році.

Отже, самі цілі цілком послідовні. Різниця в тому, що, зіткнувшись із кризою, росіяни просто підвищили рівень жаху, бо не мають жодної нової спроможності. Українці ж у відповідь продемонстрували, що можуть більше – і дуже ефективно. Якщо росіяни не зможуть змінити цю динаміку, далекобійна війна для них стане ще гіршою.

Стежте за Білоруссю

Білорусь під проводом свого давнього диктатора Олександра Лукашенка, міні-путіна (за статусом, не за статурою), завжди відігравала в цій війні глибоко шкідливу роль. Початкове повномасштабне вторгнення 2022 року було розгорнуте не меншою мірою з Білорусі, ніж із росії, причому головні удари на Київ ішли не з росії, а з білоруської території.

Відтоді Білорусь діє як російський форпост. Лукашенко надавав дипломатичну й економічну підтримку російській військовій машині, але ще важливіше те, що він дозволив Білорусі надавати путіну пряму військову допомогу, сприяючи російським далекобійним ударам по українській території. Це відбувається через надання росіянам засобів наведення і дозвіл безкарно пролітати над білоруською територією.

І українцям доводилося це терпіти – хоча дозвіл на такі атаки робив Білорусь таким самим законним ворогом України, як і росія. Україна не могла дозволити собі розширити війну в той момент, тому не завдавала ударів у відповідь по Лукашенку, хоча мала для цього цілком достатні правові й стратегічні підстави.

Дотепер.

Упродовж останніх кількох днів тон і Білорусі, і України щодо стану війни радикально змінився. Спершу, п'ять днів тому, Лукашенко, що показово, попросив вибачення перед Зеленським за всі образи, які висловлював на адресу українського президента протягом останніх років. Ось що сказав білоруський диктатор.

"Якщо Володимир Олександрович (Зеленський) образився, я прошу в нього вибачення за ці слова... Можливо, мені не слід було цього казати, зважаючи на те, що він усе-таки на війні".

Потім Лукашенко пообіцяв українцям, що Білорусь взагалі не становить для них жодної військової загрози – хай йому грець.

"Жодних військових дій з боку Білорусі, а особливо з мого боку, чекати не слід".

У попередні роки українці, можливо, були б вдячні за такі запевнення й на тому б зупинилися. Зеленський, однак, не дав Лукашенку сховатися за цими словами. Лише через два дні після білоруських вибачень Зеленський відповів власним ультиматумом. Білорусь має тиждень, щоб вимкнути обладнання наведення, яке використовували для допомоги російським дроновим атакам, інакше Україна може зробити це замість неї. Зеленський висміяв Лукашенка й применшив значення білоруського диктатора.

"Коли Лукашенко каже, що не хоче бути втягнутим у війну, він мав би бути чесним хоча б зі своїм народом... Не лише він може бути втягнутий у війну – росія може втягнути в неї всю його країну".

До речі, білоруська армія, ймовірно, найгірша в Європі. Погрози Зеленського мали б лякати Лукашенка.

Такі обміни важливі й вказують на суттєві речі щодо стану війни. Не заглиблюючись надмірно в історію: щось подібне сталося під час Громадянської війни у США (1861-1865). На початку війни, оскільки Союз не міг дозволити собі налаштувати проти себе Британську імперію з її флотом і промисловою потугою, Авраам Лінкольн відступив, коли британці надали Конфедерації відверту військову й дипломатичну допомогу. Найпринизливіше те, що в 1861 році Союз погодився на британський диктат у тому, що дістало назву "справа Трента".

Проте, коли війна явно схилилася на користь Союзу, тобто Півночі, вони діяли вже зовсім інакше. До кінця 1863 року вже Союз погрожував британцям війною. У суперечці навколо кораблів Лерда (це були великі тарани, які будувалися в Ліверпулі, щоб допомогти Конфедерації спробувати прорвати блокаду її портів з боку Союзу), коли вона досягла піку, посол Союзу в Лондоні сказав британському урядові, що якщо цим кораблям дозволять приєднатися до південного флоту, "це означатиме війну".

Британці відступили.

Зеленський щойно зробив щось подібне. Так не поводяться, якщо не відчувають, що війна розвертається на їхню користь. Це варте уваги.

Макрон, Трамп і аналіз війни

Цього тижня і президент Франції Еммануель Макрон, і президент США Дональд Трамп зробили кілька цікавих, а у випадку з Трампом – химерних заяв про стан війни й про те, як вони її аналізують. І обидві ці заяви мають вагу, хоча й дуже по-різному.

Президент Франції дав інтерв’ю французькому телебаченню після саміту G7; ви можете подивитися його повністю й прочитати стенограму тут.

Макрон заявив, що Трамп донедавна просто не розумів, що відбувається в російсько-українській війні. Він особливо наголосив на тому, що Трамп, здається, зрозумів: Україна не зламається.

"Ця поїздка – насамперед перемога українців: їхніх можливостей і сили переконання. Президент Трамп побачив, що все, що йому говорили, – ніби українці зламаються і не переживуть зиму, – було неправдою. Натомість він побачив мужніх, винахідливих людей, яких поважає".

Утім, я думаю, що Макрон говорив, скажімо так, "оптимістично" про те, що Трамп тепер поважає українців. Президент США, як і раніше, ненавидить Зеленського і хоче, щоб путін досяг успіху в цій війні. Він і далі був би радий, якби Україна перестала існувати. Отже, той факт, що Трамп нарешті зрозумів: Україна не перебуває на межі краху й тримається краще, ніж очікували, – важливий, але це лише частина історії.

Справжня історія полягає в тому, що прихильність Трампа до путіна залишається сильнішою за все інше. Майже одразу після слів Макрона Трамп дав власний аналіз війни, який водночас підтвердив те, про що говорив Макрон, і охолодив ідею про зміну трампівських симпатій. Те, що показав Трамп, – це його незмінна потреба вихваляти путіна. Тож він повернувся і переписав історію 2022 року (майже так само, як аналітична спільнота намагалася приховати свої помилки), заявивши, що росія майже виграла війну за один день.

В інтерв'ю Axios Трамп створив цілком вигадану версію війни, сказавши, що в лютому 2022 року росіяни були за крок від захоплення Києва, але їм завадив якийсь неназваний російський генерал, який нібито вирішив звернути з чудової бетонної дороги, і всі його танки застрягли в багнюці. Опис Трампа був настільки докладним, химерним і вигаданим, що його треба навести детально. У світі Трампа путін був за крок від перемоги у війні "за один день", якби не помилка неіснуючого російського генерала.

"У вас війна, яка мала закінчитися дуже швидко. Знаєте, не знаю, чи ви знаєте цю історію, але коли все почалося, у путіна були сотні танків, які рухалися шосе. Там є шосе, бетонне, дуже хороше шосе, міцне, як скеля, просто до Києва. І десь на половині шляху вони були б там за три години, якби їхали 82 км на годину, а це приблизно максимальна швидкість танка. Ви ж пам'ятаєте ту велику колону танків? І в них був якийсь генерал, якого, мабуть, уже немає. Він вирішив, що замість того, щоб просто піти прямо в Київ і закінчити війну в перший день, – я не думаю, що хтось узагалі знає цю історію, – він піде через поля, через ґрунт, у багнюку. А за кілька днів до того був рекордний дощ, і ті танки застрягли в багнюці... Вони застрягли, як у сипучому піску, практично. Це була багнюка, як сипучий пісок. Вони не могли рухатися. Якби генерал просто... От вам і все. Ось чому війна завжди ризикована. Якби цей генерал просто рушив тією бетонною дорогою, вони були б у Києві за чотири години, і Україна нічого, абсолютно нічого не змогла б із цим зробити. Та війна закінчилася б за один день".

Отже, Трамп, можливо, і починає розуміти, що путін досягає гірших результатів, ніж очікувалося, але він і далі живе у світі, де відчайдушно хоче, щоб у путіна все виходило, аж до того, що плете павутину брехні.

І це навряд чи зміниться.

Джерело