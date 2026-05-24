24 травня 2026, 09:45
росія завдала масованого удару по Києву: є загиблі
Кількість загиблих внаслідок масованої атаки росії на Київ у ніч на 24 травня зросла до двох осіб.
 
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
 
За його даними, постраждали 56 людей. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі – двох дітей (у стані середньої тяжкості). Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.
 
Один із ударів російські війська завдали біля станції метро Лук’янівка. Через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю її тимчасово закрили, повідомила КМДА. Також в КМДА додали, що унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово зачинили вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".
 
Згідно із опублікованими кадрами ДСНС, унаслідок удару практично повністю знищили торговий центр "Квадрат". Таком виникла пожежа на ринку.
 
Пошкодження зафіксували в усіх районах міста.
 
Так, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджено будівлю гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку. Рятувальники евакуйовують мешканців мешканців гуртожитку та ліквідовують пожежу.
 
В Оболонському районі БпЛА влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території.
 
У цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на рівні 12-13 поверхів та загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок. ДСНС також пише про пожежу в будівельному гіпермаркеті.

 

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр. Також сталося загоряння на території ринку, двох шкіл і на газовій трубі між житловими будинками. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.
 
У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок. У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. У Голосіївському уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку. 
 
А в Деснянському уламки дрона влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру. 
 
У Солом’янському районі внаслідок влучання дрона на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.
 
У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.
 
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про пошкодження головного офісу компанії на майдані Незалежності. Крім того, у Києві знищено пам’ятку архітектури – Національний музей "Чорнобиль", заявив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.
 
"Відчуття такі самі, як коли русня знищила всі наші потужності в Чорнобильській зоні в 22 році. Важко, та головне, що всі живі", – написав він.
 
російський удар припав і на Київську область. За словами очільника обласної військової адміністрації Миколи Калашника, є постраждалі у Фастівському та Бучанському районах. У Фастівському пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівка. У Бучанському – підприємство, складські приміщення, багатоповерховий будинок і три приватні будинки.
 
В Обухівському та Броварському районах пошкоджені приватні оселі, в Білоцерківському районі – територія гаражного кооперативу, у Вишгородському – приватний будинок та багатоповерхівка, у Бориспільському – пошкоджені господарські приміщення.
 
На Черкащині зазнав атаки обласний центр – російський дрон поцілив у житлову багатоповерхівку, повідомили в ОВА. Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах із 5 по 9 поверхи, яку вже ліквідували. Там є 11 травмованих, серед який довж дітей. Водночас у Золотоніському районі крилата ракета пошкодила ферму, яка не працює. Потерпілих немає.

 

