росія завдала масованого удару по Києву: є загиблі

Кількість загиблих внаслідок масованої атаки росії на Київ у ніч на 24 травня зросла до двох осіб.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його даними, постраждали 56 людей. Із них медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі – двох дітей (у стані середньої тяжкості). Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Один із ударів російські війська завдали біля станції метро Лук’янівка. Через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю її тимчасово закрили, повідомила КМДА. Також в КМДА додали, що унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово зачинили вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".

Згідно із опублікованими кадрами ДСНС, унаслідок удару практично повністю знищили торговий центр "Квадрат". Таком виникла пожежа на ринку.

Пошкодження зафіксували в усіх районах міста.

Так, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджено будівлю гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку. Рятувальники евакуйовують мешканців мешканців гуртожитку та ліквідовують пожежу. В Оболонському районі БпЛА влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території. У цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на рівні 12-13 поверхів та загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок. ДСНС також пише про пожежу в будівельному гіпермаркеті.

У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків ракети пошкоджень зазнали два житлових будинки та офісний центр. Також сталося загоряння на території ринку, двох шкіл і на газовій трубі між житловими будинками. Крім того руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області.

У Дніпровському районі уламки впали на дах житлового будинку. Також внаслідок влучання БпЛА у приватний житловий будинок виникла пожежа. Крім того пошкоджень зазнали складська будівля і гаражний кооператив.

У Святошинському районі уламки ракети впали на 1-поверховий приватний житловий будинок. У Подільському також сталося падіння уламків на території нежитлової забудови. У Голосіївському уламки ракети впали на дах 24-поверхового житлового будинку.

А в Деснянському уламки дрона влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

У Солом’янському районі внаслідок влучання дрона на рівні 23 поверху 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння та руйнування елементів конструкцій.

У Печерському районі внаслідок влучання БпЛА в 20-поверховий житловий будинок сталася пожежа.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про пошкодження головного офісу компанії на майдані Незалежності. Крім того, у Києві знищено пам’ятку архітектури – Національний музей "Чорнобиль", заявив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.