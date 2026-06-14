В оточенні путіна закликають завершити війну – The Telegraph

У рф дедалі частіше говорять про необхідність завершення війни через економічні та соціальні ризики.

У російських політичних колах зростає занепокоєння наслідками затяжної війни проти України.

Депутат держдуми від компартії В'ячеслав Мархаєв публічно закликав кремль представити чіткий план завершення війни, заявивши, що росія перебуває "на межі соціального вибуху", пише The Telegraph.

Серед ключових проблем він назвав масштабну корупцію, значні людські втрати, погіршення економічної ситуації та регулярні українські удари по території рф.

Раніше ще один депутат від компартії виступив за якнайшвидше завершення війни, попередивши, що російська економіка може не витримати її подальшого затягування.

За даними видання, невдоволення всередині країни посилюється через перебої з інтернетом, повільне просування російських військ на фронті та успішні далекобійні удари України по стратегічній інфраструктурі рф.

Додатковий тиск створює економічна ситуація: за оцінками аналітиків, військові витрати вже становлять близько 46% федерального бюджету, а майже кожен другий рубль спрямовується на ведення війни.

Лише вчора, 13 червня, СБУ вдарили по найбільшому нафтовому терміналу на півдні росії.