СБУ вдарили по найбільшому нафтовому терміналу на півдні росії

Таманьнефтегаз є ключовим комплексом з перевалки скраплених вуглеводнів і джерелом фінансування війни.

Військові Центру спецоперацій Альфа СБУ спільно із Силами спецоперацій та ГУР у суботу, 13 червня, уразили нафтогазовий термінал Таманьнефтегаз у Краснодарському краї рф.

Про це повідомили в СБУ.

Дрони уразили п'ять ємностей із нафтопродуктами в резервуарному парку та два нафтоналивні стендери терміналу. Також під ударом опинилися стоянка вантажного транспорту, склади Таманьнефтегазу і позиції російської ППО, що прикривала об'єкт.

Таманьнефтегаз є найбільшим на півдні рф комплексом з перевалки скраплених вуглеводнів. "Це джерело фінансування війни проти України", – наголосили у СБУ. Місцева влада підтвердила удар та дві великі пожежі у морському порту Тамань.

Нагадаємо, тієї ж ночі українські військові також вдарили по залізничному мосту, понтонній переправі та вантажівках у Чорнобарі, а Генштаб повідомив про удар по цеху підготовки та перекачування нафти в Котово Волгоградської області.