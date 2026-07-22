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Україна завдала ударів по логістиці та тіньовому флоту росії – Зеленський

22 липня 2026, 11:25
Україна завдала ударів по логістиці та тіньовому флоту росії – Зеленський
соцмережі
У Краснодарському та Ставропольському регіонах атаковані логістичні центри, які забезпечують армію рф.

У ніч проти 22 липня українські військові вдарили по нафтобазі, складах та суднах у росії.

Про це повідомив президент Зеленський.

У Краснодарському та Ставропольському регіонах атаковані логістичні центри, які забезпечують армію рф компонентами для дронів та навігації, а також нафтобаза. Горіли склади Wildberries на Кубані та у Невинномиську Ставропольського краю, а також нафтобаза в кубанському Армавірі – відомо про пожежу площею приблизно 800 м².

Крім того, українські військові вдарили по танкеру та чотирьох суховантажах російського тіньового флоту в акваторіях Чорного й Азовського морів. Також вибухи чули на тимчасово окупованій Донеччині.

Нагадаємо, Україна не вперше атакує склади Wildberries. 18 липня Зеленський підтвердив удари по логістичних об'єктах у московській та Тамбовській областях, 20 липня також атакований логістичний центр у Подольську.

Володимир Зеленськийудари по рфТіньовий флот рф

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