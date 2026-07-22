Bloomberg: росія більше не планує повертати окуповані території

путін налаштований на повне силове встановлення контролю над Донецькою областю.

росія більше не хоче обговорювати повернення деяких окупованих територій у межах будь-якої угоди про припинення війни та планує зберегти їх як буферні зони.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до кремля.

путін налаштований на повне силове встановлення контролю над Донецькою областю та збереження контролю на прикордонних територіях Сумської та Харківської областей як буферних зон. За словами джерел, він відмовився від територіальних поступок, оскільки росія розглядає останні заяви США як доказ того, що неформальні домовленості, начебто досягнуті під час зустрічі з Трампом на Алясці у 2025 році, зазнали краху.

кремль перейшов до жорсткішої позиції через українські удари по росії, зокрема по москві, які спричинили загальнонаціональний дефіцит пального, а також через підтримку Трампом санкційного законопроєкту Ліндсі Грема, що передбачає мита до 100% для п'яти найбільших покупців російської нафти та газу.

Співрозмовники видання заявили, що росія готова повернутися до переговорів лише після захоплення Донецької області. Один з інформаторів сказав, що МО рф запевнило путіна, що зможе встановити повний контроль над областю до кінця року. Водночас багато хто серед російських військових вважає цей термін нереалістичним і думає, що Донецьку область вдасться взяти під контроль лише у 2027 році.

Переговори між росією та Україною, які проходили під проводом США, зайшли в глухий кут ще в лютому, коли Вашингтон зосередився на війні з Іраном. Наразі російський наступ зосередився на Костянтинівці, захоплення якої відкриє шлях до Краматорська та Слов'янська.