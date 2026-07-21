Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЗСУ збили російський МіГ-29 та ЗРК "Панцир-С1"

21 липня 2026, 15:11
ЗСУ збили російський МіГ-29 та ЗРК
Фото: Генштаб
Також уражено радарну станцію "Буссоль-С" на Херсонщині.

Українські військові підбили російський винищувач МіГ-29 та зенітний ракетний комплекс "Панцир-С1" на Курщині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також під ударом опинилася радіолокаційна станція "Буссоль-С" на Херсонщині – вона призначена для виявлення та супроводу надводних цілей і підвищення ефективності контролю прибережної акваторії підрозділами ВМФ рф. Крім того, Сили оборони атакували склади росіян на Донеччині, Луганщині та Курщині, а також пункти управління дронами на Донеччині та Запоріжжі.

Останнім часом українські військові неодноразово завдавали ударів по аеродрому "Саки". Так, у ніч на 1 липня безпілотники СБУ атакували ангари, де розміщувалися винищувачі Су-30.

ЗСУМіГ-29росія окупанти

Останні матеріали

BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Вісь некомпетентності. Як США з
Політика
Вісь некомпетентності. Як США з "непогрішним" Ізраїлем "відкрили" Ормузьку протоку – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2026, 12:10
Найгірший тиждень для України за багато років. Чи може він стати найкращим? – Філліпс О'Брайен
Політика
Найгірший тиждень для України за багато років. Чи може він стати найкращим? – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2026, 08:29
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". "Цар Мідас навпаки", вихідці з КДБ та мафія. Частини 12 і 13 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 17 липня 2026, 13:45
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється