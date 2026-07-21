ЗСУ збили російський МіГ-29 та ЗРК "Панцир-С1"

Також уражено радарну станцію "Буссоль-С" на Херсонщині.

Українські військові підбили російський винищувач МіГ-29 та зенітний ракетний комплекс "Панцир-С1" на Курщині.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Також під ударом опинилася радіолокаційна станція "Буссоль-С" на Херсонщині – вона призначена для виявлення та супроводу надводних цілей і підвищення ефективності контролю прибережної акваторії підрозділами ВМФ рф. Крім того, Сили оборони атакували склади росіян на Донеччині, Луганщині та Курщині, а також пункти управління дронами на Донеччині та Запоріжжі.

Останнім часом українські військові неодноразово завдавали ударів по аеродрому "Саки". Так, у ніч на 1 липня безпілотники СБУ атакували ангари, де розміщувалися винищувачі Су-30.