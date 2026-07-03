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СБУ вдруге за тиждень вдарила по аеродрому "Саки"

03 липня 2026, 16:05
СБУ вдруге за тиждень вдарила по аеродрому
Фото: en.wikipedia.org
Також вражено аеродром "Гвардійське" – знищено ангари з дронами "Шахед" та авіаційним обладнанням.

Служба безпеки України атакувала військові аеродроми у тимчасово окупованому Криму, зокрема вдруге за тиждень уражено винищувачі у пункті базування "Саки".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

На аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30 та Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків. "Це вже другий удар СБУ по аеродрому "Саки" за поточний тиждень", – наголошують у відомстві.

Крім того, на військовому аеродромі "Гвардійське" уражено два ангари, в яких зберігалися БпЛА "Шахед" та авіаційне обладнання.

СБУ підкреслює, що саме з аеродромів "Саки" та "Гвардійське" регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ударів по Україні та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

"СБУ продовжує системно зменшувати військовий потенціал росії. Кожна наша спецоперація – це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу", – наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

КримСБУаеродромСу-24Су-30СМ

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