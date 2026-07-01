Сили оборони уразили аеродром "Саки" в Криму та підприємство "Роскосмосу"

Також атаковано три мости та склади пально-мастильних матеріалів.

Сили оборони атакували ангари з російськими винищувачами у Криму та підприємство зі складу "Роскосмосу".

Про це повідомили Генштаб ЗСУ та СБУ.

СБУ поцілила по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму – спецслужба підтвердила п'ять влучань безпілотників по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у двох ангарах стояли винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після удару в ангарі з Су-30СМ сталася пожежа. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить $30–50 млн залежно від комплектації.

Також цієї ночі військові атакували Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань у Пензенській області рф, що входить до складу холдингу "Російські космічні системи" ("Роскосмос"). Підприємство виготовляє датчики для крилатих і балістичних ракет ("Іскандер", "Калібр", Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу.

Під ударом також були три мости на окупованих територіях, автомобільний через річку Малий Кальчик у районі Гранітного на Донеччині, залізничний через річку Тепла в районі Нижньотеплого на Луганщині та логістична переправа в районі Новоочеретуватого на Донеччині. Цими маршрутами росіяни перекидають війська, зброю та боєприпаси.

Крім того, атаковано склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі та три склади росіян на Курщині, Донеччині й Харківщині, а також п'ять пунктів управління БпЛА у Запорізькій та Донецькій областях.