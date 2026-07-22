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CУСПІЛЬСТВО

Парламент Франції схвалив заборону соцмереж для дітей до 15 років

22 липня 2026, 09:56
Парламент Франції схвалив заборону соцмереж для дітей до 15 років
Фото: з вільного доступу
За законопроєкт проголосували 279 депутатів, проти – 81.

Французький парламент схвалив законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соціальними мережами. Зокрема, йдеться про соцмережі TikTok, Instagram і Snapchat.

Про це повідомляє The Guardian.

За законопроєкт проголосували 279 депутатів, проти – 81. Перед цим його також підтримав Сенат. З 1 вересня дітям до 15 років заборонять створювати нові акаунти в соціальних мережах, а з січня 2027 року обмеження поширяться і на вже чинні облікові записи.

Перевіряти вік користувачів мають самі платформи. За словами міністерки цифрових технологій Франції Анн Ле Енан, протягом перших чотирьох місяців усі користувачі у Франції мають підтвердити свій вік, а акаунти дітей молодше 15 років закриватимуть.

Закон ще має перевірити Конституційна рада Франції. Крім того, аби він став чинним, його мають узгодити на рівні ЄС. Також буде перехідний період, який необхідний аби впровадити механізми перевірки віку.

Водночас закон передбачає винятки для онлайн-енциклопедій та освітніх платформ. Також він не встановлює штрафів чи інших покарань для дітей або їхніх батьків.

Франціядітисоцмережі

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