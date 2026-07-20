ГУР: кремль масово заселяє окуповані території росіянами та мігрантами

Для залучення переселенців кремль використовує фінансові стимули.

За 10 років населення Донеччини та Луганщини через дії росії скоротилося майже вдвічі. Якщо у 2001 році в обох областях проживали близько 7,37 млн людей, то на початок 2024 року залишилося приблизно 3,75 млн.

Про це повідомило Головне управління розвідки.

У ГУР пояснюють це війною, репресіями, примусовою русифікацією, мобілізацією до російської армії, погіршенням медичних і соціальних послуг та відсутністю захисту права власності, через що українці продовжують виїжджати з окупації.

Водночас росія активно завозить на захоплені території власних громадян. Станом на липень 2026 року в окупованих Криму та Севастополі перебувають 200–300 тисяч етнічних росіян, а до 2042 року кремль планує переселити ще 130 тисяч лише до Севастополя. На окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей станом на 2024 рік перебували 200 тисяч етнічних росіян і ще близько 100 тисяч трудових мігрантів із Центральної Азії та Кавказу. Лише від початку 2026 року на окупованій Донеччині зареєстрували близько 10 тисяч таких мігрантів.

Для залучення переселенців кремль використовує фінансові стимули: відрядженим чиновникам виплачують подвійний оклад та компенсацію за оренду – загалом понад $5 тис. на місяць, що більш ніж у вісім разів перевищує середню зарплату в росії. росіянам також передають відібране в українців житло та земельні ділянки. У 2025 році в окупованому Криму військовим роздали чотири тисячі земельних ділянок.

За даними ГУР, кремль планує до 2035 року збільшити населення Маріупольського та Кальміуського районів з 228 тисяч до 518 тисяч людей, переселяючи громадян росії.