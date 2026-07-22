Associated Press назвало Драпатого командиром нового покоління української армії

Драпатий відомий суворою дисципліною та високою ефективністю.

Президент Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил України. Новий керівник армії отримав широку популярність ще у 2014 році під час бойових дій у Маріуполі та вважається представником нового покоління українських військових командирів.

Про це повідомило агентство Associated Press.

43-річний Драпатий вважається представником нового покоління українських командирів, що сформувалося під час війни з росією. Майже вся його кар'єра проходила на бойових посадах – він очолював Об'єднані сили України, які координують повсякденні бойові операції різних видів військ.

Репутацію Драпатого заклав 2014 рік. У травні, будучи майором і командиром батальйону 72-ї бригади, він очолив броньовану колону, яка увійшла до центру Маріуполя для порятунку заблокованих бойовиками співробітників міліції та тероборони. Коли шлях перекрила барикада висотою понад метр, Драпатий наказав водію збільшити швидкість – машина перестрибнула перешкоду. Через кілька місяців батальйон опинився в оточенні біля російського кордону, але замість складання зброї командир вивів уночі 260 військовослужбовців і понад 30 одиниць техніки.

У наступні роки Драпатий командував бригадами на сході України. У 2024 році він зупинив російський наступ у напрямку Кривого Рогу, брав участь у відтісненні військ рф з частини Херсонщини та організовував оборону під час нового наступу на Харківщині. Пізніше того ж року Зеленський призначив його командувачем Сухопутних військ, однак Драпатий подав у відставку після удару по навчальному центрі, взявши відповідальність на себе та заявивши, що його спробам реформувати структуру перешкоджали чиновники, які захищали один одного від відповідальності.

Призначення відбулося після кількох днів масових протестів у Києві та інших містах. Учасники акцій вимагали відставки Сирського та повернення Федорова, якого вважали рушієм військової модернізації. На думку протестувальників, Сирський уособлював стару радянську модель управління армією. Після призначення Драпатий подякував Сирському за його роботу.