Зеленський призначив Драпатого новим головкомом ЗСУ замість Сирського

Президент ухвалив таке рішення на тлі масштабних протестів.

Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського звільнили з посади після кількаденних протестів українців та кризи, спровокованої відставкою міністра оборони Михайла Федорова.

Про це повідомив президент Зеленський у Telegram.

"Визначив, що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу ЗСУ", – заявив Зеленський. Окремо президент поговорив з Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим про подальші формати служби і правильну передачу справ.

"Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна", – сказав Зеленський, подякувавши Сирському та кожному бійцю за сильні позиції України на фронті.

Президент також подякував Драпатому "саме за такий погляд" та наголосив, що всі разом вже обговорили передачу справ. "Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на росію, які б дозволили примусити росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і росії буде складніше", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, The Economist писав, що між Федоровим і більш консервативною частиною військового керівництва виникли розбіжності щодо підходів до реформування армії. За інформацією видання, міністр порушував питання про звільнення Сирського, але не отримав підтримки Зеленського.