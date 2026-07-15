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Федоров оголосив про відставку з посади керівника Міноборони

15 липня 2026, 21:41
Федоров оголосив про відставку з посади керівника Міноборони
Фото Кабміну
У прощальному зверненні він перелічив ключові результати роботи, визнав незавершені реформи та пообіцяв продовжити свою місію.

Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони. До цього низка медіа та нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його.

Про це він написав у Facebook.

Один зі співрозмовників процитував слова Зеленського із зустрічі: Федорова звільняють через "непереборні протиріччя із головнокомандувачем Сирським". Народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що міністр оборони "мав різні підходи" з Генеральним штабом ЗСУ та Сирським. За його словами, найкращим кандидатом на заміну є Ігор Клименко.

За даними народного депутата Ярослава Железняка, під час зустрічі з депутатами Зеленський сказав їм, що не може обирати між головнокомандувачем Олександром Сирським та Федоровим. Також, за його словами, Зеленський сказав, що останній провалив реформу ТЦК.

У своєму дописі Федоров підбив підсумки роботи. Серед досягнень – відключення росіям від Starlink, запуск програми "Логістичний локдаун" для ізоляції Криму, масштабування фінансування "Лінії дронів", підписання контракту на літаки Gripen, успішне тестування української балістики з підвищеною точністю, нова система закупівель, що зекономила мільярди доларів, а також зростання рівня перехоплення дронів до 91% та крилатих ракет – до 87%.

Водночас команді не вдалося завершити організаційну трансформацію Міноборони за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендери та сформувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

"Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, – перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде", – написав Федоров.

Нагадаємо, Федоров очолював Міноборони з січня 2026 року. The Economist писав, що між Федоровим і більш консервативною частиною військового керівництва виникли розбіжності щодо підходів до реформування армії. За інформацією видання, міністр порушував питання про звільнення Сирського, але не отримав підтримки Зеленського.

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