Сирський підбив підсумки роботи на посаді

"Я ухвалював важкі рішення, але діяв за одним пріоритетом – збереження життя людей".

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України перебувають у стані наступу та мають всі шанси вистояти у війні з росією.

Про це він написав у Telegram після передачі командування.

"Армія, яка два роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу – з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі", – звернувся Сирський до Драпатого.

Ексголовком нагадав ключові моменти своєї служби: оборону Києва у лютому-березні 2022 року, наступ на Харківщині, під час якого за лічені тижні були звільнені Балаклія, Ізюм і Куп'янськ, знищення ПВК "Вагнер" на Донеччині та Курську операцію – першу в цій війні перенесення бойових дій на територію противника. Він також пояснив рішення відступити з Авдіївки: "Це було важке рішення. Але я ухвалив його, бо для мене діяв один головний пріоритет: збереження життя людей".

"Наша країна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу так само завзято, як це робить українське військо. Слава Україні!" – підсумував Сирський.

Нагадаємо, 21 липня Зеленський звільнив Сирського з посади головкома ЗСУ.