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У Сенаті США просунувся законопроєкт про підтримку України

22 липня 2026, 10:55
У Сенаті США просунувся законопроєкт про підтримку України
Фото: Укрінформ
Документ внесли до законодавчого календаря, що відкриває можливість для його розгляду.

Американський Сенат зробив черговий крок до розгляду "Закону про підтримку України" (H.R.2913). Після другого читання документ внесли до законодавчого календаря, що відкриває можливість для його розгляду на пленарному засіданні.

Як свідчать дані сайту Конгресу США, 20 липня законопроєкт отримав номер 462 у загальному розділі порядку денного Сенату.

Документ ще у квітні 2025 року подав до Палати представників конгресмен-демократ Грегорі Мікс від штату Нью-Йорк. Відтоді законопроєкт розглядають кілька профільних комітетів, зокрема із закордонних справ, збройних сил, бюджету та судової влади. Також щодо нього вже відбулося одне іменне голосування.

Включення законопроєкту до законодавчого календаря не означає його автоматичного ухвалення, однак є необхідним етапом перед можливим винесенням документа на голосування в Сенаті.

Сенат СШАдопомога Україні

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