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Євросоюз виділить €1 млрд на українські безпілотники

15 липня 2026, 17:55
Євросоюз виділить €1 млрд на українські безпілотники
Єврокомісія затвердила розподіл фінансування з метою збільшення виробництва безпілотників та ракет.

Єврокомісія виділила ще 1 млрд євро на підтримку потенціалу України у сфері безпілотних літальних апаратів у рамках кредиту на підтримку України у розмірі 90 млрд євро.

Про це повідомили в Єврокомісії у середу.

За словами фон дер Ляєн, нове фінансування стане частиною програми підтримки України обсягом 90 млрд євро, розрахованої на 2026–2027 роки. Президентка Єврокомісії також повідомила, що Єврокомісія затвердила розподіл фінансування з метою збільшення виробництва безпілотників та ракет.

Цей платіж доповнює перший транш в розмірі 3,2 млрд євро, наданий Комісією Україні 25 червня в рамках спеціальної програми макрофінансової допомоги, та перший платіж в розмірі 3,9 млрд євро, спрямований на закупівлю дронів, здійснений 30 червня.

З огляду на майбутнє, Комісія також затвердила план виділення 10 млрд євро для фінансування додаткових безпілотників, ракет та винищувачів, підкресливши довгострокову прихильність ЄС до оборони України та до створення міцнішої й більш інтегрованої європейської оборонної промислової бази.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн перебуває у середу в Києві з 11-м візитом до України з початку повномасштабного вторгнення росії.

ЄвросоюзУрсула фон дер Ляєндопомога Україні

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