Ціни на нафту зросли до п'ятитижневого максимуму – Reuters

Додаткову напруженість створила ситуація в Чорному морі.

Ціни на нафту знову зросли на тлі посилення побоювань щодо перебоїв із постачанням після ударів США по іранських цілях та погроз єменських хуситів.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent додали $1, або 1,1%, сягнувши $92,01 за барель, тоді як WTI подорожчала на $0,82, або 1,0%, – до $85,16. Зростання продовжилося після того, як у вівторок ціни досягли п'ятитижневого максимуму на тлі американських ударів по цілях на півдні та заході Ірану й іранських атак по американських об'єктах у Бахрейні, Кувейті та Йорданії.

Єменські хусити, пов'язані з Іраном, відкрили новий фронт, пригрозивши атакувати судна з саудівською нафтою через протоку Баб-ель-Мандеб та оголосивши морську блокаду Саудівської Аравії. Протока стала важливим маршрутом для саудійського експорту після того, як рух через Ормузьку протоку різко скоротився через зрив перемир'я між США та Іраном. Це змусить танкери йти через Суецький канал, що суттєво збільшить час і витрати на постачання до Азії.

Додаткову напруженість створила ситуація в Чорному морі: Каспійський трубопровідний консорціум припинив отримувати нафту з Казахстану після призупинення завантаження через атаки на танкери біля свого чорноморського терміналу.