Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ціни на нафту зросли до п'ятитижневого максимуму – Reuters

22 липня 2026, 11:45
Ціни на нафту зросли до п'ятитижневого максимуму – Reuters
Додаткову напруженість створила ситуація в Чорному морі.

Ціни на нафту знову зросли на тлі посилення побоювань щодо перебоїв із постачанням після ударів США по іранських цілях та погроз єменських хуситів.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent додали $1, або 1,1%, сягнувши $92,01 за барель, тоді як WTI подорожчала на $0,82, або 1,0%, – до $85,16. Зростання продовжилося після того, як у вівторок ціни досягли п'ятитижневого максимуму на тлі американських ударів по цілях на півдні та заході Ірану й іранських атак по американських об'єктах у Бахрейні, Кувейті та Йорданії.

Єменські хусити, пов'язані з Іраном, відкрили новий фронт, пригрозивши атакувати судна з саудівською нафтою через протоку Баб-ель-Мандеб та оголосивши морську блокаду Саудівської Аравії. Протока стала важливим маршрутом для саудійського експорту після того, як рух через Ормузьку протоку різко скоротився через зрив перемир'я між США та Іраном. Це змусить танкери йти через Суецький канал, що суттєво збільшить час і витрати на постачання до Азії.

Додаткову напруженість створила ситуація в Чорному морі: Каспійський трубопровідний консорціум припинив отримувати нафту з Казахстану після призупинення завантаження через атаки на танкери біля свого чорноморського терміналу.

Іраннафта рфОрмузька протока

Останні матеріали

ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Cуспільство
ППО тане, дизель зникає, склади горять, а пшениця гнитиме на полі. рф платить за війну – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2026, 12:14
Технології
"Доступна маса". Формується ринок недорогих крилатих ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 22 липня 2026, 08:31
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
LifeStyle
BETKING став стратегічним партнером Української Прем'єр-Ліги
21 липня 2026, 18:37
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Політика
Захід воює на три фронти й виснажує власні ресурси. Як росія, Іран і Китай використовують його перенапруження – Мік Раян
Переклад iPress – 21 липня 2026, 15:01
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Політика
Іран навчився відповідати Трампу ударом по світових ринках. Чому нова війна може вийти з-під контролю – Тімоті Еш
Переклад iPress – 21 липня 2026, 12:53
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Зеленський вистрілив собі в ногу. Кремль у захваті – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 липня 2026, 08:39
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Політика
Новий прем’єр Британії вчиться у Трампа. Чи допоможуть методи популістів зупинити наступ правих – Politico
Переклад iPress – 20 липня 2026, 14:29
Вісь некомпетентності. Як США з
Політика
Вісь некомпетентності. Як США з "непогрішним" Ізраїлем "відкрили" Ормузьку протоку – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2026, 12:10
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється