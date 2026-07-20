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Хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії

20 липня 2026, 18:25
Хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії
Постачання нафти на світовий ринок можуть скоротитися на 7%.

Єменські хусити, повʼязані з Іраном, заявили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії, що створює нові загрози для постачань нафти.

Про це пише Reuters.

У заяві хуситів йдеться про "морське ембарго проти злочинного саудівського ворога, засноване на рівнянні "око за око". Свій крок вони обґрунтували тим, що назвали "несправедливою та гнітючою облогою", накладеною на Ємен.

Про блокаду оголосили попри те, що Тегеран і Вашингтон хочуть відновити дипломатію. Іран тиснув на хуситів, щоб ті закрили шлюз Баб-ель-Мандеб до Червоного моря, якщо США продовжуватимуть атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану. Повне закриття протоки скоротить світові постачання нафти на 7%, оскільки більшість експорту саудівської нафти не зможе покинути регіон. Ціни на нафту ненадовго зросли після заяви хуситів, але впали через сподівання трейдерів на дипломатичний прорив.

Нагадаємо, у ніч проти 20 липня американські військові завдали нових ударів по Ірану – атаки тривають вже дев'яту ніч поспіль. Адміністрація Трампа також поінформувала Ізраїль про відправлення десятків літаків-заправників на тлі можливого розширення військової операції проти Ірану.

ІраннафтаСаудівська Аравіяхусити

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