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США та Ірану запропонували припинити вогонь на 10 днів

21 липня 2026, 10:34
США та Ірану запропонували припинити вогонь на 10 днів
з вільних джерел
Водночас країни не виключають масштабного військового сценарію, якщо дипломатія зазнає невдачі.

США та Іран отримали пропозицію про 10-денне припинення вогню від регіональних посередників. 

У Вашингтоні розглядають ініціативу, однак водночас готуються до можливого провалу дипломатичних зусиль і подальшої ескалації конфлікту, пише Axios.

За інформацією видання, американські та ізраїльські посадовці наразі бачать два основні сценарії розвитку подій:

  • погодитися на 10-денне перемир'я, яке може сприяти відновленню судноплавства через Ормузьку протоку;

  • розпочати масштабну спільну військову кампанію проти Ірану, щоб змусити Тегеран піти на поступки.

За словами співрозмовників Axios, президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення. Водночас найближчі дні можуть стати визначальними для подальшого розвитку конфлікту.

За даними двох джерел, ініціативу про тимчасове припинення вогню висунули Катар, Єгипет, Пакистан та інші регіональні посередники.

Американські чиновники повідомили, що адміністрація Трампа вивчає пропозицію та закликала Ізраїль утриматися від кроків, які можуть зірвати дипломатичні зусилля.

Водночас США посилюють військову присутність у регіоні. Останніми днями до Близького Сходу перекинули десятки винищувачів і літаків-заправників, готуючись до можливого розширення бойових дій.

Ізраїльські джерела також повідомляють, що армія країни приведена у стан підвищеної готовності та готується до потенційної широкомасштабної операції.

Як зазначає Axios, запропоноване перемир'я дало б змогу тимчасово припинити бойові дії, відновити судноплавство через Ормузьку протоку та створити умови для продовження переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

Водночас, за інформацією видання, ані США, ані Іран поки не погодилися на цю пропозицію. Обидві сторони, як стверджують джерела, прагнуть посилити свої позиції перед можливими переговорами.

 
СШАвійнаІран

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