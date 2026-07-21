Польща попередила про ризик провокацій рф з українськими дронами

За словами міністра оборони, про таку загрозу також попереджають союзники по НАТО.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що росія може використати перехоплені українські безпілотники для провокацій на території Польщі за сценарієм операцій "під фальшивим прапором".

Про це він повідомив на Facebook-сторінці.

За словами міністра, росія має значну кількість захоплених українських дронів, тому Варшава розглядає можливість їхнього використання для дестабілізації ситуації. Це питання стане одним із головних на найближчому засіданні урядового комітету з питань безпеки.

"Про це говорять наші партнери з країн Балтії, Фінляндії та Румунії. Ми бачимо, що ця загроза стосується всього східного флангу НАТО", – наголосив Косіняк-Камиш.

Він зазначив, що рф продовжує посилювати гібридний тиск на країни Альянсу. Лише за останній тиждень польські та шведські винищувачі тричі піднімалися для перехоплення російських літаків над Балтійським морем. Крім того, Польща регулярно стикається з кібератаками, спробами втручання в роботу критичної інфраструктури та глушінням GPS-сигналів.

За словами міністра, ці дії свідчать, що москва не відмовляється від тактики гібридної дестабілізації.

Раніше про ризик російських провокацій проти Польщі також попереджав глава МЗС країни Радослав Сікорський. Він заявляв, що москва може використовувати гібридні операції для випробування готовності НАТО без переходу до відкритого воєнного конфлікту.