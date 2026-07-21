Лондон і Берлін працюють над ракетою дальністю до 2000 км

Проєкт розглядають як елемент стримування росії.

Велика Британія та Німеччина реалізують секретний проєкт зі створення далекобійної високоточної ракети, яка має посилити оборонні можливості Європи у разі потенційного конфлікту з росією.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

За даними видання, розробка ведеться в межах програми Deep Precision Strike (DPS). Її мета – створити ракету з дальністю польоту до 2 тис. кілометрів, здатну завдавати високоточних ударів по цілях у глибокому тилу противника.

Завершити проєкт планують до 2034 року, хоча Лондон і Берлін вважають за необхідне прискорити роботи через погіршення безпекової ситуації в Європі.

За інформацією джерел в оборонній промисловості, проєкт поєднає німецьке фінансування та британські технології у сфері розробки ракетного озброєння.

Наразі розглядають дві концепції нової зброї:

низьковисотну крилату ракету, здатну обходити російські системи ППО;

гіперзвукову ракету зі швидкістю понад п'ять Махів.

Очікується, що нова ракета зможе уражати логістичні вузли та інші критично важливі військові об'єкти противника.

У Великій Британії вважають, що програма DPS стане важливим кроком до зміцнення європейського оборонного потенціалу та поступового зменшення залежності від військової підтримки США.