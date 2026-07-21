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Лондон і Берлін працюють над ракетою дальністю до 2000 км

21 липня 2026, 14:32
Лондон і Берлін працюють над ракетою дальністю до 2000 км
Фото: з вільного доступу
Проєкт розглядають як елемент стримування росії.

Велика Британія та Німеччина реалізують секретний проєкт зі створення далекобійної високоточної ракети, яка має посилити оборонні можливості Європи у разі потенційного конфлікту з росією.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

За даними видання, розробка ведеться в межах програми Deep Precision Strike (DPS). Її мета – створити ракету з дальністю польоту до 2 тис. кілометрів, здатну завдавати високоточних ударів по цілях у глибокому тилу противника.

Завершити проєкт планують до 2034 року, хоча Лондон і Берлін вважають за необхідне прискорити роботи через погіршення безпекової ситуації в Європі.

За інформацією джерел в оборонній промисловості, проєкт поєднає німецьке фінансування та британські технології у сфері розробки ракетного озброєння.

Наразі розглядають дві концепції нової зброї:

  • низьковисотну крилату ракету, здатну обходити російські системи ППО;

  • гіперзвукову ракету зі швидкістю понад п'ять Махів.

Очікується, що нова ракета зможе уражати логістичні вузли та інші критично важливі військові об'єкти противника.

У Великій Британії вважають, що програма DPS стане важливим кроком до зміцнення європейського оборонного потенціалу та поступового зменшення залежності від військової підтримки США.

 
Велика БританіяНімеччина ракета

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