Бернем створив у Кабміні Британії посаду міністра ШІ

Британія вперше призначила окремого члена уряду з питань штучного інтелекту.

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем призначив Канішку Нараяна міністром з питань штучного інтелекту, вперше надавши цій посаді статус члена уряду.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Нараян, представник Лейбористської партії від Уельсу, раніше обіймав посаду молодшого міністра з питань штучного інтелекту та безпеки в інтернеті в уряді Кіра Стармера. Тоді він працював під керівництвом міністерки технологій Ліз Кендалл.

Після формування нового уряду Бернем підвищив статус напряму, пов’язаного зі штучним інтелектом, включивши його до складу Кабінету міністрів.

Велика Британія стала однією з перших країн G7, де питання ШІ отримало окреме представництво на такому рівні. Раніше подібні посади створили Франція та Канада.

Перед новим міністром і прем’єром стоятиме завдання визначити позицію країни у питаннях розвитку штучного інтелекту, регулювання технологій та конкуренції за технологічну незалежність у Європі.

Раніше повідомлялося, що Бернем також призначив новим міністром оборони Веса Стрітінга, а главою Міністерства закордонних справ став Ед Мілібенд.

Зазначимо, що у понеділок Енді Бернем очолив уряд Великої Британії.