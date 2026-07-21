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ПОЛІТИКА

Трамп готується запровадити нові мита проти десятків країн вже цього тижня – FT

21 липня 2026, 16:06
Трамп готується запровадити нові мита проти десятків країн вже цього тижня – FT
Facebook / The White House
Це може відновити торговельну війну.

Президент США Дональд Трамп готується запровадити нові мита проти десятків країн вже цього тижня, попри застереження деяких своїх радників щодо ризику економічних потрясінь напередодні проміжних виборів.

Про це пише FT.

Американські чиновники підготували варіанти, які дозволять Трампу запровадити нові мита після закінчення терміну дії чинних десятивідсоткових тарифів наприкінці тижня. Новий пакет мит адміністрація може запровадити за результатами розслідування щодо практики примусової праці – тарифи становитимуть від 10% до 12,5% для 60 країн. Адміністрація також працює над іншими розслідуваннями, які можуть надати президенту юридичні повноваження запропонувати вищі мита.

"За лаштунками" чиновники радять Трампу підтримувати стабільність у відносинах із торговельними партнерами та дотримуватися укладених угод щодо зниження тарифів. Після двох нещодавніх розслідувань щодо критично важливих мінералів та деталей для літаків чиновники рекомендували провести переговори зі торговельними партнерами замість запровадження нових тарифів.

Нагадаємо, у понеділок Трамп оголосив про 50-відсоткові мита на деякі канадські товари, перед цим вдаривши 25-відсотковим митом по бразильському імпорту, що підкреслює його незмінну схильність до використання тарифів як інструменту тиску.

Дональд Трампмита

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