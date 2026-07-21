Паливна криза в росії: москву рятують поставками із Сибіру та білорусі

Найбільш постраждалим є окупований Крим.

Влада росії перенаправляє поставки пального з Сибіру та збільшує імпорт з білорусі, щоб запобігти дефіциту в московському регіоні на тлі загальнонаціональних перебоїв через атаки українських дронів на НПЗ.

Про це пише Reuters.

Паливна криза відчувається в усіх 11 часових поясах росії. З травня Україна активізувала атаки на нафтопереробні заводи, намагаючись підірвати можливості російської військової машини. Загальне виробництво бензину в росії на початку липня впало приблизно до 65% від середнього сезонного споживання. Удар по московському НПЗ у середині червня спричинив дефіцит і довгі черги на заправках, однак до середини липня постачання в москві стабілізувалося.

Аби компенсувати втрачені обсяги, до московської області перенаправили бензин з Уралу та Сибіру, а також імпортоване пальне з білорусі. московська область споживає близько 6 млн тонн бензину на рік, тому росія також почала імпортувати пальне з Індії.

Найбільше постраждав окупований Крим. На півострові призупинили туристичну діяльність для дітей, запровадили нормування пального та оголосили обмеження соціального життя – скорочення робочого часу магазинів і кафе. Віцепрем'єр Олександр Новак визнав, що внутрішній ринок "частково стабілізувався", однак у деяких регіонах ситуація залишається складною.