Фрегат рф провів навчальні стрільби за 74 км від узбережжя Британії

Королівський флот супроводжував корабель і контролював навчання.

Російський фрегат провів артилерійські навчання у міжнародних водах приблизно за 40 морських миль (на південь від британського Плімута. За діями корабля стежили Військово-морські сили Великої Британії та французький військовий літак.

Про це повідомляє телеканал BBC.

За даними британського Міноборони, перед початком навчань російська сторона повідомила патрульний корабель HMS Tyne про намір провести стрільби та попросила відійти на безпечну відстань. Після цього британське судно змінило позицію, продовживши спостереження за російським фрегатом.

Французький військовий літак також контролював ситуацію та виходив на радіозв'язок із російським кораблем, щоб уточнити його наміри.

Навчальні стрільби тривали близько 30 хвилин і проходили у міжнародних водах.

Інцидент стався в день офіційної зміни прем'єр-міністра Великої Британії, коли уряд очолив Енді Бернем. У британському Міноборони не коментували, чи був час проведення навчань пов'язаний із цією подією.

У Лондоні наголошують, що продовжують уважно відстежувати активність російських військових кораблів поблизу британських вод на тлі зростання їхньої присутності в регіоні останніми місяцями.