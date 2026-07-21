Китай і сусіди віддаляються від путіна – ЗМІ

Нові кроки Китаю та країн Кавказу й Центральної Азії свідчать про поступове зменшення впливу рф.

росія стикається з новими викликами у відносинах із Китаєм та країнами, які раніше перебували в орбіті її впливу. Пекін дедалі частіше діє з позиції сили, а Казахстан, Азербайджан і Вірменія поступово проводять більш самостійну політику.

Про це йдеться в матеріалі Euobserver.

За його словами, для кремля стали неприємною новиною рішення Китаю щодо кількох важливих економічних проєктів. Зокрема, Пекін не поспішає постачати морські силові установки для суден, необхідних рф для розвитку Північного морського шляху.

Також під загрозою опинився газопровід "Сила Сибіру-2" потужністю 50 млрд кубометрів на рік. Китай, за даними оглядача, наполягає на значно нижчій ціні на російський газ, ніж пропонувала москва.

Китай при цьому має альтернативних постачальників енергоресурсів, що посилює його переговорні позиції щодо рф.

Лукас зазначає, що москва втратила частину своїх можливостей на енергетичному ринку після скорочення співпраці з Європейським Союзом. Водночас українські удари по російських нафтопереробних заводах можуть змусити рф збільшувати імпорт нафтопродуктів із Китаю.

Це, на думку оглядача, створює додаткову залежність росії від Пекіна.

Окрім Китаю, слабкість росії, за оцінкою видання, помічають і країни колишнього радянського простору.

Казахстан запровадив обмеження на значну частину імпорту російської пшениці. Президент Азербайджану Ільхам Алієв відкрито висловлював підтримку Україні. Водночас Вірменія просуває відновлення залізничного сполучення з Туреччиною та Азербайджаном, попри традиційний вплив москви на транспортну інфраструктуру країни.

На думку Лукасa, ці кроки свідчать про поступове зменшення впливу росії, оскільки її партнери дедалі частіше керуються власними інтересами, а не позицією кремля.

Також нещодавно Китай відмовився постачати рф критично важливі технології для суднобудування.