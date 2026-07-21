Українські дрони ускладнили логістику рф

Українські БПЛА відкрили нову зону бойових дій, де російська логістика стала легкою ціллю.

Українські ударні безпілотники середньої дальності відкрили новий етап війни, зробивши вразливими російські шляхи постачання, які раніше перебували поза зоною ризику.

Про це повідомляє Business Insider.

За даними видання, нові дрони дозволяють українським військовим атакувати цілі на відстані десятків і сотень кілометрів від лінії фронту, зокрема склади, транспортні вузли, військову техніку та командні пункти.

Колишній оператор безпілотників Дмитро Жлуктенко, який нині працює аналітиком із вивчення бойового досвіду в 413-му полку безпілотних систем RAID, розповів, що українські оператори можуть використовувати дрони із супутниковим зв’язком Starlink для роботи на значній відстані від своїх позицій.

За його словами, після виходу в район основних транспортних маршрутів противника починається своєрідне "вільне полювання" на російську логістику.

"Ці автомагістралі настільки перевантажені військовою логістикою, що було б дуже важко не знайти цілі", – зазначив Жлуктенко.

Водночас він наголосив, що такі райони не є гарантованою зоною ураження, але перебування там для російських військ стало значно небезпечнішим.

Як зазначає BI, українські безпілотники нині виконують різні завдання залежно від дальності застосування. FPV-дрони працюють поблизу передової, далекобійні БПЛА атакують об’єкти в глибині рф, а новий клас середньої дальності займає проміжну зону – приблизно від 20 до 300 кілометрів від фронту.

Саме ця зона раніше залишалася відносно безпечною для російської логістики.

Тепер Україна може завдавати ударів по маршрутах постачання, складах боєприпасів, транспортних засобах і пунктах управління, ускладнюючи забезпечення російських підрозділів на передовій.

За словами Жлуктенка, росія не має достатньо потужної системи захисту для всієї цієї "середньої зони". Перекидання додаткових засобів ППО туди може послабити інші напрямки, де українські сили вже створюють тиск.

Аналітики зазначають, що масоване використання українських дронів змушує російське командування постійно обирати, які об’єкти та райони захищати першочергово.

Навіть розгортання великої кількості дронів-перехоплювачів не вирішить проблему повністю, оскільки захист великої території потребуватиме значних ресурсів.

"Ми просто розширюємо для них небезпечну зону", – заявив Жлуктенко.

За оцінкою видання, розвиток ударних безпілотників середньої дальності став одним із ключових факторів, які дозволяють Україні посилювати тиск на російську армію та руйнувати її систему постачання.

Днями ми писали, що росія заявила про одну з наймасштабніших атак дронів на москву.