ЄС знову тиснутиме на Угорщину через переговори з Україною

Вже 22 липня посли спробують домогтися згоди Будапешта на відкриття нових кластерів.

Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) 22 липня вдруге спробує переконати Угорщину підтримати відкриття наступних переговорних кластерів для України та Молдови.

За інформацією дипломатичних джерел у Брюсселі, на засідання винесуть питання затвердження результатів скринінгу кластерів №2 та №3. Це дозволить розпочати формальну процедуру їх відкриття.

"Ірландське головування та держави ЄС вдруге спробують переконати представника Угорщини підтримати рішення щодо затвердження результатів скринінгу та надсилання Україні й Молдові листів із проханням надати переговорні позиції", – повідомило джерело.

Надсилання таких листів є офіційним стартом процедури відкриття кластерів у межах переговорів про вступ до ЄС.

Ірландія, яка головує в Раді ЄС, прагне до початку літньої перерви запустити підготовку до відкриття нових кластерів для України та Молдови. У Брюсселі сподіваються провести міжурядову конференцію вже у вересні.

Амбітний план Євросоюзу передбачає відкриття всіх переговорних кластерів для України до кінця 2026 року – приблизно по одному щомісяця.

Засідання COELA 22 липня стане останнім перед літньою перервою. Наступна зустріч робочої групи запланована на 1 вересня.

Раніше ми писали, що ЄС почав технічну підготовку до відкриття ще двох переговорних кластерів для України.