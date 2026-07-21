ЄС знову тиснутиме на Угорщину через переговори з Україною
Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) 22 липня вдруге спробує переконати Угорщину підтримати відкриття наступних переговорних кластерів для України та Молдови.
За інформацією дипломатичних джерел у Брюсселі, на засідання винесуть питання затвердження результатів скринінгу кластерів №2 та №3. Це дозволить розпочати формальну процедуру їх відкриття.
"Ірландське головування та держави ЄС вдруге спробують переконати представника Угорщини підтримати рішення щодо затвердження результатів скринінгу та надсилання Україні й Молдові листів із проханням надати переговорні позиції", – повідомило джерело.
Надсилання таких листів є офіційним стартом процедури відкриття кластерів у межах переговорів про вступ до ЄС.
Ірландія, яка головує в Раді ЄС, прагне до початку літньої перерви запустити підготовку до відкриття нових кластерів для України та Молдови. У Брюсселі сподіваються провести міжурядову конференцію вже у вересні.
Амбітний план Євросоюзу передбачає відкриття всіх переговорних кластерів для України до кінця 2026 року – приблизно по одному щомісяця.
Засідання COELA 22 липня стане останнім перед літньою перервою. Наступна зустріч робочої групи запланована на 1 вересня.
Раніше ми писали, що ЄС почав технічну підготовку до відкриття ще двох переговорних кластерів для України.