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Фон дер Ляєн провела "дуже добру" розмову з новим прем'єром України

20 липня 2026, 15:29
Фон дер Ляєн провела
джерело x.com/vonderleyen
Обговорили реформи та підготовку до зими.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 20 липня провела телефонну розмову з новим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким та назвала її дуже доброю.

Про це вона написала у X.

"Ми продовжимо тісну співпрацю щодо реформ, які просувають процес приєднання України до ЄС", – зазначила вона. Серед іншого, фон дер Ляєн обговорила з Корецьким підготовку до зими та критичну енергетичну інфраструктуру. "Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, включно з вашою роботою щодо вдосконалення управління в енергетичному секторі", – підсумувала вона.

Фон дер Ляєн також додала, що спільна угода щодо безпілотників дозволить задіяти промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України.

ЄвросоюзУрсула фон дер ЛяєнСергій Корецький

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