Фон дер Ляєн провела "дуже добру" розмову з новим прем'єром України

Обговорили реформи та підготовку до зими.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що 20 липня провела телефонну розмову з новим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким та назвала її дуже доброю.

Про це вона написала у X.

"Ми продовжимо тісну співпрацю щодо реформ, які просувають процес приєднання України до ЄС", – зазначила вона. Серед іншого, фон дер Ляєн обговорила з Корецьким підготовку до зими та критичну енергетичну інфраструктуру. "Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку, включно з вашою роботою щодо вдосконалення управління в енергетичному секторі", – підсумувала вона.

Фон дер Ляєн також додала, що спільна угода щодо безпілотників дозволить задіяти промисловий потенціал ЄС для швидкого та масштабного виробництва найінноваційнішого оборонного обладнання для України.