ЄС шукає компроміс із Грецією щодо 21-го пакета санкцій проти рф

Єврокомісія шукає компроміс, щоб ухвалити обмеження.

Греція продовжує блокувати ухвалення 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти рф через запропоновану заборону на транспортування російського скрапленого природного газу.

Афіни побоюються, що це завдасть значного удару по їхній судноплавній галузі, повідомляє Politico із посиланням на дипломатичні джерела ЄС.

Європейська комісія намагається знайти компроміс, який дозволить зберегти ключові обмеження проти москви. Для цього Брюссель готує оцінку економічного впливу запропонованої заборони.

Результати аналізу мають представити дипломатам країн ЄС, які готують засідання послів держав-членів. Остаточне рішення щодо пакета очікується під час зустрічі COREPER II 22 липня.

Мета Єврокомісії – довести, що заборона матиме більший економічний ефект для рф, ніж для Греції, а також не дозволить операторам легко обходити санкції шляхом зміни прапорів танкерів.

За даними Politico, у разі відсутності компромісу ЄС може розглянути можливість винятків для Греції. Водночас деякі дипломати попереджають, що такі поступки можуть створити небажаний прецедент для інших країн.

"Ми намагаємося знайти вихід із цієї ситуації, але проблема з Грецією показує, що ми починаємо стикатися з ключовими економічними інтересами", – заявив один із дипломатів ЄС.

Грецькі представники очікують від Єврокомісії доказів того, що санкції матимуть значно більший вплив на росію, ніж на грецьких перевізників, і що обмеження не відкриють можливість для конкурентів із третіх країн замінити європейські компанії.

Водночас позиція Австрії щодо пакета змінилася після того, як Єврокомісія запропонувала вирішення питання, пов’язаного з Raiffeisen Bank International та його діяльністю в рф. Також, за даними дипломатів, до пакета можуть включити продовження замороження обмеження ціни на російську нафту.

Посли країн ЄС мають спробувати фіналізувати 21-й пакет санкцій, який спрямований на посилення економічного тиску на рф через її війну проти України.

Нещодавно також Грецію закликають віддати Україні ракети для систем Patriot.