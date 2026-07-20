Франція пригрозила наслідками після затримання своїх дипломатів в Ірані

Двооє співробітників посольства Франції в Ірані "зазнали вкрай грубого залякування" з боку іранських спецслужб.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що двоє співробітників французького посольства в Ірані були затримані та пережили допит з боку іранських спецслужб.

Про це він написав у X.

Барро повідомив, що ввечері 19 липня двоє співробітників посольства Франції в Ірані "зазнали вкрай грубого залякування" з боку іранських спецслужб, що було грубим порушенням їхнього дипломатичного імунітету.

"Після багатогодинного затримання без причин, допитів, та у випадку одного з них – застосування сили, вони врешті змогли повернутися у посольство, де перебувають у безпеці, очікуючи повернення до Франції у найближчі години. Таке поводження особливо шокує ще й через те, що ці двоє займаються нашими програмами підтримки громадянського суспільства, зокрема іранських митців та науковців", – заявив Барро.

Міністр подякував дипломатам за хоробре виконання своєї роботи та повідомив, що поінформував свого іранського колегу про неприйнятність інциденту. "Таке тяжке й неприйнятне посягання на недоторканність наших співробітників не може залишитися без наслідків", – наголосив він, не уточнюючи, які кроки у відповідь розглядає Париж.