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Франція пригрозила наслідками після затримання своїх дипломатів в Ірані

20 липня 2026, 21:18
Франція пригрозила наслідками після затримання своїх дипломатів в Ірані
Фото: з вільного доступу
Двооє співробітників посольства Франції в Ірані "зазнали вкрай грубого залякування" з боку іранських спецслужб.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що двоє співробітників французького посольства в Ірані були затримані та пережили допит з боку іранських спецслужб.

Про це він написав у X.

Барро повідомив, що ввечері 19 липня двоє співробітників посольства Франції в Ірані "зазнали вкрай грубого залякування" з боку іранських спецслужб, що було грубим порушенням їхнього дипломатичного імунітету. 

"Після багатогодинного затримання без причин, допитів, та у випадку одного з них – застосування сили, вони врешті змогли повернутися у посольство, де перебувають у безпеці, очікуючи повернення до Франції у найближчі години. Таке поводження особливо шокує ще й через те, що ці двоє займаються нашими програмами підтримки громадянського суспільства, зокрема іранських митців та науковців", – заявив Барро.

Міністр подякував дипломатам за хоробре виконання своєї роботи та повідомив, що поінформував свого іранського колегу про неприйнятність інциденту. "Таке тяжке й неприйнятне посягання на недоторканність наших співробітників не може залишитися без наслідків", – наголосив він, не уточнюючи, які кроки у відповідь розглядає Париж.

ФранціяІранЖан-Ноель Барро

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