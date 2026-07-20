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Рубіо: інші країни мають допомогти США забезпечити свободу судноплавства

20 липня 2026, 10:48
Рубіо: інші країни мають допомогти США забезпечити свободу судноплавства
Фото DR
США закликали союзників надати додаткову допомогу для захисту судноплавства в Ормузькій протоці на тлі напруження з Іраном.

Державний секретар США Марко Рубіо закликав союзників активніше долучатися до захисту міжнародного судноплавства в Ормузькій протоці. 

Про це він заявив під час спілкування з журналістами напередодні поїздки на Філіппіни, повідомляє The Guardian.

За словами Рубіо, Іран прагне встановити контроль над стратегічним морським маршрутом і використовувати його як інструмент тиску на інші країни.

"Сполучені Штати робили й продовжуватимуть робити все необхідне для захисту світового судноплавства", – заявив держсекретар США.

Водночас він наголосив, що інші держави мають збільшити свою участь у забезпеченні безпеки в регіоні, зокрема шляхом надання технічних засобів або фінансової підтримки.

"Інші країни повинні почати активізувати свої зусилля та надавати – чи то технічні засоби, чи то фінанси – допомогу в несенні цього тягаря", – сказав Рубіо.

Відповідаючи на запитання про можливість дипломатичного врегулювання напруження, він заявив, що США залишаються відкритими до переговорів.

"Це має бути реальна дипломатія. Це має бути угода, якої вони готові дотримуватися", – зазначив держсекретар.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про можливість запровадження 20% мита для вантажних суден, які проходять через Ормузьку протоку.

Ормузька протока є одним із найважливіших світових морських маршрутів, через який проходить значна частина глобальних поставок нафти.

 
СШАвійнаІранОрмузька протока

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