Драпатий став головним претендентом на посаду головкома ЗСУ – Bloomberg

Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Президент Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі тиску через масові протести. Головним претендентом на цю посаду наразі є командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники зазначили, що Зеленський вже почав вивчати потенційні кандидатури на заміну Сирському. За словами одного з джерел, глава держави, ймовірно, обере наступником генерал-майора Драпатого, а саме рішення про звільнення може з'явитися найближчими днями. Другий співрозмовник додав, що остаточного рішення щодо кандидатури ще немає, а до шорт-листа увійшли 11 претендентів.

Драпатий раніше публічно підтримав відставку міністра оборони Федорова, заявивши, що з приходом його команди до Міноборони з'явився партнер, який не лише забезпечував потреби армії, а й вимагав змінювати підходи та швидше ухвалювати рішення.