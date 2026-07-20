Великий бізнес дедалі активніше інвестує в Україну попри війну – NYT

Великі бізнесмени розглядають Україну як великий післявоєнний ринок.

Настрої великого бізнесу щодо війни в Україні змінилися.

Як пише журналіст New York Times Ендрю Крамер за підсумками конференції у Гданську, присвяченої післявоєнному відновленню України, там обговорювали вже не міжнародну допомогу, а приватні інвестиції.

На думку журналіста, бізнесмени розглядають Україну як великий післявоєнний ринок, який рухається до членства в ЄС, і готові вкладати гроші попри війну, що триває. "Такі інвестиції – це ставка на те, що Україна не дозволить росії реалізувати її масштабні амбіції й залишиться незалежною державою", – пише він.

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт та його дружина Венді Шмідт інвестували в нерухомість Києва, придбали акції фондів комерційної нерухомості, які володіють торговими центрами. За оцінкою Forbes, їхня сума становить від $55 до $70 млн. Шмідт також інвестував у українські компанії з виробництва безпілотників.

Експортно-імпортний банк США відкрив кредитну лінію на $300 млн для українського "Нафтогазу" на закупівлю американської будівельної техніки та послуг для нафтовидобувної галузі. Нагадаємо, Україна володіє одними з найбільших у Європі відомих запасів природного газу, які оцінюються приблизно в $300 млрд. Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про залучення понад $570 млн нових інвестицій і готується вкладати в безвуглецеву енергетику.

Журналіст зазначив, що хоча компанії, які працювали в Україні до війни, зокрема McDonald's і Nestle, розширилися, нові інвестиції зростають обмежено.