росія вислала військового аташе Італії у відповідь на висилку своїх дипломатів

Рим раніше виявив і вислав двох російських аташе, спійманих на шпигунстві.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що росія вислала військового аташе італійського посольства разом з одним з його співробітників.

Про це у X написав глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Він назвав цей крок безпідставним. "Це є явним актом помсти за вислання Італією двох російських військових аташе, яких дійсно було спіймано на гарячому під час здійснення шпигунської діяльності, що становила загрозу для нашої національної безпеки", – наголосив Таяні.

Нагадаємо, 9 липня МЗС Італії оголосило про висилку двох військових аташе російського посольства в Римі. Рішення ухвалили після арешту двох колишніх співробітників італійських розвідувальних служб за підозрою у шпигунстві на рф – вважається, що вони передавали секретну інформацію ймовірному агенту російської розвідки, який користувався дипломатичним імунітетом.