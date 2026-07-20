Лавров анонсував новий етап співпраці росії і КНДР

москва і Пхеньян домовилися активізувати співпрацю, зокрема у сфері регіональної та міжнародної безпеки.

росія та Північна Корея мають намір активізувати двосторонню співпрацю та поглибити взаємодію у питаннях регіональної й міжнародної безпеки.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час зустрічі з главою МЗС КНДР Чхве Сон Хуей у москві.

За словами Лаврова, головним завданням переговорів є пошук шляхів для надання "додаткового імпульсу" співпраці між двома країнами як у двосторонньому форматі, так і в питаннях міжнародної безпеки.

"Сьогодні наше з вами завдання – подивитися, який додатковий імпульс ми можемо надати співпраці як двосторонніми каналами, так і щодо проблем регіональної та міжнародної безпеки", – сказав глава російського МЗС.

Чхве Сон Хуей прибула до москви на запрошення Лаврова. Напередодні її також прийняв у кремлі глава рф путін. У зустрічі брали участь сам Лавров і помічник російського лідера Юрій Ушаков.