Нові санкції ЄС проти росії затримуються через розбіжності – FT

Країни ЄС не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти рф через суперечки щодо окремих обмежень.

Новий, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти росії опинився під загрозою через розбіжності між країнами-членами.

Частина держав вимагає винятків для окремих галузей або блокує запропоновані Брюсселем обмеження, повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатичні джерела.

За словами п’яти дипломатів ЄС, Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія виступають за пом’якшення окремих заходів або намагаються отримати спеціальні умови для своїх компаній.

Після початку повномасштабного вторгнення рф санкційна політика ЄС була спрямована на скорочення доходів москви та обмеження можливостей фінансувати війну. Однак тепер деякі країни дедалі частіше виступають проти заходів, які можуть завдати шкоди їхньому бізнесу.

Для ухвалення санкцій у Євросоюзі потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів. Саме через відсутність згоди посли країн ЄС не змогли домовитися після кількох днів переговорів у Брюсселі.

Найбільші розбіжності викликала позиція Греції. Афіни виступають проти заборони на транспортування російського скрапленого природного газу до третіх країн, побоюючись удару по своїй судноплавній галузі.

Грецька сторона заявляє, що такі обмеження можуть послабити позиції європейських перевізників і передати частину ринку конкурентам з інших країн.

Португалія та Німеччина також виступили проти заборони на імпорт російської риби, посилаючись на необхідність захисту власної переробної промисловості.

Франція та Італія прагнуть пом’якшити обмеження щодо видачі європейських віз російським військовим, які брали участь у війні проти України. Австрія своєю чергою домагається вирішення питання щодо заморожених активів, пов’язаних із російською діяльністю Raiffeisen Bank International.

"Якщо кожна країна вимагатиме винятків і лазівок, у результаті кожен пакет санкцій стане порожньою оболонкою", – заявив він.

Водночас дипломати зазначають, що нинішній рівень опору новим санкціям є безпрецедентним. На їхню думку, суперечки пов’язані не лише з економікою, а й із різним сприйняттям загрози з боку рф.

Представники країн Балтії та Північної Європи вважають російську загрозу очевидною, тоді як деякі інші держави більше зосереджені на можливих економічних наслідках санкцій.

ЄС уже ухвалив 20 пакетів санкцій проти росії після початку повномасштабної війни. Новий пакет має посилити тиск на Москву, зокрема через обмеження проти російського експорту, фінансової системи та механізмів продажу нафти

Наразі ж ЄС шукає компроміс із Грецією щодо 21-го пакета санкцій проти рф.