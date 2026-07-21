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Україна отримає від МВФ майже $690 млн

21 липня 2026, 08:13
Україна отримає від МВФ майже $690 млн
Фото: rian.com.ua
У Фонді зазначили, що Київ загалом виконує умови програми, хоча окремі реформи реалізуються із затримками.

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила виділення Україні нового траншу в розмірі 503 млн спеціальних прав запозичення, що еквівалентно близько 690 млн доларів. 

Про це оголосила пресслужба МВФ.

Рішення ухвалили після завершення першого перегляду 48-місячної програми розширеного фінансування. Після надходження коштів загальний обсяг фінансової допомоги Україні за цією програмою зросте приблизно до 2,2 млрд доларів.

Крім того, МВФ завершив консультації з Україною за статтею IV, під час яких оцінив економічну політику держави в умовах війни та підготовку до післявоєнного відновлення і вступу до ЄС.

У Фонді відзначили, що Україна зберігає макроекономічну та фінансову стабільність попри повномасштабну війну, складнішу зовнішню ситуацію та високий рівень ризиків. Водночас економічні перспективи погіршилися через посилення російських атак на критичну інфраструктуру та наслідки конфлікту на Близькому Сході.

За оцінкою МВФ, Україна виконала всі кількісні критерії програми станом на кінець березня. Водночас окремі структурні реформи реалізуються із затримкою, а цільового показника міжнародних резервів на кінець червня досягти не вдалося. Українська влада погодилася вжити необхідних коригувальних заходів і оновила графік реформ.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що Україна демонструє "надзвичайну стійкість" в умовах війни.

"Україна продовжує демонструвати надзвичайну стійкість перед обличчям руйнівної війни росії. Виважена політика, підкріплена програмою МВФ та сильною міжнародною підтримкою, допомогла зберегти макроекономічну і фінансову стабільність", – заявила вона.

У МВФ також підкреслили, що подальший економічний розвиток України після завершення війни залежатиме від прискорення реформ, боротьби з корупцією, поліпшення інвестиційного клімату, розвитку приватного сектору та просування до членства в Європейському Союзі.

У Фонді додали, що програма підтримки України повністю забезпечена фінансуванням міжнародних партнерів, однак своєчасна зовнішня допомога й надалі залишається критично важливою для фінансової стабільності та майбутнього відновлення країни.

Нагадаємо, що раніше МВФ дозволив Україні відкласти закон про оподаткування посилок.

 
МВФпідтримка України

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