МВФ дозволив Україні відкласти закон про оподаткування посилок – Bloomberg
12 червня 2026, 18:11
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Для виділення коштів ще необхідне схвалення Ради директорів, яке очікується наступного місяця.
Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні транш кредиту, попри невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За даними співрозмовників журналістів, МВФ та уряд України досягли домовленості, що відкриває шлях для отримання Україною майже 700 мільйонів доларів допомоги.
Цей компроміс є результатом переговорів під час місії МВФ, що тривали декілька тижнів. Зрештою МВФ погодився дозволити Україні відкласти вимогу про ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок до липня. Наступний перегляд програми МВФ заплановано на вересень.
Зазначимо, що оподаткування посилок входило до так званого «великого» податкового пакету, який є частиною зобов’язань України перед МВФ та ЄС. 26 травня Верховна Рада не ухвалила законопроєкт №12360 щодо оподаткування міжнародних посилок. Цим законопроєктом пропонували скасувати чинні пільги на безмитне та безподаткове ввезення міжнародних посилок, вартість яких не перевищує 150 євро. Ввезення без ПДВ та мит пропонували лишити для пакунків, вартість яких не перевищує 45 євро.