Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МВФ дозволив Україні відкласти закон про оподаткування посилок – Bloomberg

12 червня 2026, 18:11
МВФ дозволив Україні відкласти закон про оподаткування посилок – Bloomberg
Фото: з вільних джерел
Для виділення коштів ще необхідне схвалення Ради директорів, яке очікується наступного місяця.
Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні транш кредиту, попри невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.
 
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
 
За даними співрозмовників журналістів, МВФ та уряд України досягли домовленості, що відкриває шлях для отримання Україною майже 700 мільйонів доларів допомоги.
 
Цей компроміс є результатом переговорів під час місії МВФ, що тривали декілька тижнів. Зрештою МВФ погодився дозволити Україні відкласти вимогу про ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок до липня. Наступний перегляд програми МВФ заплановано на вересень.
 
Зазначимо, що оподаткування посилок входило до так званого «великого» податкового пакету, який є частиною зобов’язань України перед МВФ та ЄС. 26 травня Верховна Рада не ухвалила законопроєкт №12360 щодо оподаткування міжнародних посилок. Цим законопроєктом пропонували скасувати чинні пільги на безмитне та безподаткове ввезення міжнародних посилок, вартість яких не перевищує 150 євро. Ввезення без ПДВ та мит пропонували лишити для пакунків, вартість яких не перевищує 45 євро.

 

МВФоподаткування

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється