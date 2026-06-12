МВФ дозволив Україні відкласти закон про оподаткування посилок – Bloomberg

Для виділення коштів ще необхідне схвалення Ради директорів, яке очікується наступного місяця.

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні транш кредиту, попри невиконання умови щодо ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників журналістів, МВФ та уряд України досягли домовленості, що відкриває шлях для отримання Україною майже 700 мільйонів доларів допомоги.

Цей компроміс є результатом переговорів під час місії МВФ, що тривали декілька тижнів. Зрештою МВФ погодився дозволити Україні відкласти вимогу про ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок до липня. Наступний перегляд програми МВФ заплановано на вересень.